Markus Maria Profitlich ist »Schwer verrückt!« in Heilbronn

Ist die Welt, in der man einen Volkshochschulkurs zum bedienen von Drucker und Ticketautomat benötigt, schon lange Realität geworden? Während in Übersee Politik schon jetzt größtenteils auf Twitter stattfindet, sind Beziehungsgespräche ohne Therapeuten anderswo undenkbar geworden. Kein Wunder also, dass die Menschen sich immer häufiger fragen: »Leben wir eigentlich in einer gigantischen Irrenanstalt und wenn ja, wann kommen die Medikamente?«

Vollblutkomiker Markus Maria Profitlich hat noch keine Rabattverträge mit den Krankenkassen ausgehandelt, mit seinem neuen Soloprogramm präsentiert er aber die wirksamste Glückpille der Welt: sich selbst - garantiert ohne Zuzahlung, aber immer mit treffsicherer Komik und wertvollen Tipps im Umgang mit den eigenen Marotten.

Markus Maria Profitlich - das heißt zwei Stunden hochkonzentrierter Balsam für die Seele – garantiert rezeptfrei und fast ohne Nebenwirkungen. Denn mit starkem Lachmuskelkater muss auf jeden Fall gerechnet werden!

Markus Maria Profitlich, Di. 10. Dezember, 20 Uhr, Theater Heilbronn, www.theater-heilbronn.de