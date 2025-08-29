Markus Zipperle: Charmant, schelmisch, schwäbisch, 26.09.25

Wenn er die Bühne betritt, werden die Lachmuskeln maximal gefordert. Die hohe Kunst der Komik scheint Markus Zipperle ganz leicht zu fallen und gleichzeitig hat er diese bis aufs Äußerste perfektioniert. Seit mehr als zwanzig Jahren tourt er bereits durchs Ländle und unterhält sein Publikum. Markus Zipperle ist allerdings nicht nur schwäbischer Comedian, sondern auch Schauspieler, Regisseur, Sänger und Synchronsprecher. So führt er unter anderem seit 1999 in der Ebersbacher Theaterscheuer Regie und ist seit 2020 Synchronsprecher von dem großartigen Format »Äffle & Pferdle«. Er ist einfach erbarmungslos witzig und herrlich ehrlich! Stets mit einem schelmischen Grinsen tritt er auf die Bühne, was dem Publikum von Beginn an zeigt: Man darf sich auf einiges gefasst machen, denn Markus Zipperle schwätzt anlässlich des 750 Stadtjubiläums über alles, auch über Uhingen!

Markus Zipperle, Freitag, 26. September, 20 Uhr, Uditorium, Uhingen, www.uditorium.de