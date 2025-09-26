Glanz, Glamour und Widerstand: Marlene in Hollywood, 10.10.25

Die Berliner Regisseurin Lotte plant mit ihrer Tingeltangel-Theatergruppe ein außergewöhnliches Projekt: Marlene in Hollywood. In der Hauptrolle als faszinierende Ikone Marlene Dietrich steht ihre geheimnisvolle Freundin Mathilde im Mittelpunkt. Wolfgang, Bernd und Luke (Luca schlüpfen in zahlreiche Figuren aus Marlenes bewegtem Leben – darunter Männer und Frauen, Freunde und Weggefährtinnen wie Josef von Sternberg, Friedrich Hollaender, Carl Laemmle, Emil Jannings, Jean Gabin, James Gavin, Mercedes de Acosta, Claire Waldoff, Lola Lola, Erich Maria Remarque, Erik Charell, Margo Lion, Billy Wilder, Gary Cooper, John Wayne, Fritz Lang, James Stewart, Greta Garbo, Édith Piaf und David Bowie. Das dokumentarische Theaterstück von Hannes Stöhr zeichnet das facettenreiche Porträt einer Ausnahmekünstlerin Marlene Dietrich als Filmlegende, Stil-Ikone und kompromisslose Humanistin.

Marlene in Hollywood, Fr. 10. Oktober, 19.30 Uhr, Pausa, Mössingen, www.theater-lindenhof.de