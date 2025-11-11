Martin Bechler und Fortuna Ehrenfeld, 21.11.25

Martin Bechler ist Sänger, Songschreiber und kreativer Kopf der Kölner Indie-Band Fortuna Ehrenfeld. Innerhalb weniger Jahre führte er das Projekt aus kleinen Kneipen auf die großen Bühnen – bis in die ausverkaufte Kölner Philharmonie. Mit schräger Poesie, eigenwilliger Stimme und überraschenden Klangwelten hat Bechler einen ganz eigenen Stil geschaffen, irgendwo zwischen Pop, Chanson und Kunstlied. Bei seinen seltenen Soloauftritten zeigt er eine andere, intimere Seite. »Solo am Klavier« führt zurück an den Ursprung seiner Songs – dorthin, wo sie entstehen: an sein Klavier im Arbeitszimmer. Ohne Band, ohne Filter öffnet sich ein Raum voller Tiefe, Witz und Melancholie. Die Texte rücken in den Fokus, getragen von Bechlers unverwechselbarer Stimme. An diesem Abend wird der kreative Kern von Fortuna Ehrenfeld sichtbar.

Martin Bechler, Fr. 21. November, 20 Uhr, Odeon, Göppingen, www.odeon-goeppingen.de