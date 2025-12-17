Martin Frank in Schwäbisch Hall, 07.02.25

Worum es in Martin Franks neuen Kabarettprogramm geht? Das fragt man am besten den Comedian selbst – oder auch nicht: »Ich muss sie enttäuschen. Ich kann ihnen doch heute noch nicht sagen, was ich morgen für eine Nummer spielen werde. Vielleicht lästere ich heute über Milchalternativen und morgen attestiert man mir eine Lactoseunverträglichkeit. Vielleicht mache ich mich heute übers Gendern lustig und morgen fühle ich mich als Hortensie im Körper einer Orchidee. Vielleicht klebe ich mich heute öffentlich auf die Bundesstraße und morgen geh ich privat mit meiner Mama auf Kreuzfahrt durchs Mittelmeer. Übrigens bin ich der Meinung, Kabarett und Comedy gleicht mehr einer Personenwahl.«

Sa. 7. Februar, 20 Uhr, Neubausaal, Schwäbisch Hall