Martin Frank in Öhringen

Der junge niederbayerische Kabarettist Martin Frank schoss wie eine Rakete in den Kabaretthimmel. Ganz Sohn eines Landwirts richtet er seinen aufmerksamen Blick gezielt auf Stadt und Land, auf die Gesellschaft und deren Auswüchse. Was er da sieht, hat er im Titel seines dritten Soloprogramms, das ebenso frecht wie hintersinnig daherkommt, zusammengefasst. »Einer für alle – alle für keinen«, so beschreibt Martin Frank sein Bild einer Gesellschaft, in der individuelle Luxusprobleme den gesunden Menschenverstand zu überschatten scheinen. wol

Martin Frank, Do. 9. März, 19.30 Uhr, Kultura, Öhringen, www.kultura-oehringen.de