Martin Fromme, 06.12.25

Martin Fromme ist der PARAdiesvogel der deutschen Humor-Szene. Jetzt wird Comedy und Kabarett wild durch den Fleischwolf gedreht. Und das innovative Resultat ist eine pralle Mischung aus Stand-Up, Filmen, Wortakrobatik, Fotos, Musik, absurden Fakten, zubeißender Satire und charmantem Sarkasmus. Hier ist alles anders, ganz anders. Mit seinem neuen Programm »ARMleuchter« strahlt er in die dunkelsten Ecken einer unbekannten Welt. Die Welt der Menschen mit Behinderung. Und da gibt es einiges zu sehen.

Sa. 6. Dezember, 20 Uhr, Convenartis, Wertheim, www.wertheim.de