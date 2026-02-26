Martin Wind »Gravity Trio«, 23.03.26

Drei Größen des europäischen Jazz vereint: Wenn Martin Wind, Peter Weniger und Jonas Burgwinkel als Gravity Trio die Bühne betreten, entsteht ein mitreißendes Klangfeld. Schon ihr Debütalbum Gravity wurde international gefeiert – das Downbeat Magazine zog sogar Parallelen zu Sonny Rollins’ »Way Out West«. Ein Ritterschlag für die klassische Besetzung aus Bass, Tenorsaxophon und Schlagzeug. Nach erfolgreichen Tourneen erscheint 2026 das neue Album September. Neben Eigenkompositionen stehen selten gespielte Stücke von Kurt Weill, Alec Wilder und Joe Zawinul auf dem Programm. Das Album ist dem im September 2025 verstorbenen Pianisten Jim McNeely gewidmet.

Martin Wind »Gravity Trio«, Do. 23. März, 21 Uhr, Bix Jazzclub, Stuttgart, www.bix-stuttgart.de