Martin Zingsheim in Osterburken

Martin Zingsheim, studierter Musikwissenschaftler und Träger zahlreicher renommierter Kleinkunstpreise, kann nicht nur Kabarett vom Feinsten – auch musikalisch ist auf der Bühne einiges geboten. Und so seziert er in seinem Programm nicht nur unhinterfragten Irrsinn und die für sicher geglaubten Scheinwahrheiten, sondern kann auch mit seinen Songs auf hohem Niveau unterhalten. Kommentare zu allen möglichen Themen ergeben ein faszinierendes Panoptikum mit vielen Zerrspiegeln, in die man mal mehr, mal weniger gern hineinblicken möchte.

Sa. 8. März, 20 Uhr, Baulandhalle Osterburken, www.kulturkommode.de