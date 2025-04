Mathias Richling: Enttarnt, 04.05.25

Richling lässt die Masken fallen. Und hebt sie auf, für dieses Buch, aus dem er seinem Publikum die besten und lustigsten Geschichten präsentieren wird. Und dieser Maskentanz führt uns direkt in das turbulente Künstlerleben des Kabarettisten, in dem Parodie und Karikatur eine dominierende Rolle spielen. Zu Recht schreiben Kritiker nach dem Besuch seiner Bühnenauftritte, dass Richling keine Masken und Verkleidung brauche, um eine prominente Persönlichkeit zu karikieren. Richling verwandelt sich in jede Figur aus eigenschöpferischer Kraft.

So. 4. Mai, 17 Uhr, Engelsaal, Tauberbischofsheim, kv-tbb.de