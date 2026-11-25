Sechs Jahre lang ließ sich Mathias Tretter mit seinem satirischen Jahresrückblick Zeit. Nun kehrt er mit »Nachgetrettert!« auf die Bühne zurück und nimmt die vergangenen Jahre humorvoll ins Visier. Angesichts einer Gegenwart voller Schlagzeilen, Krisen und immer neuer Aufregerthemen lohnt sich schließlich auch ein Blick zurück. In seinem zweistündigen Programm lässt der Kabarettist Ereignisse, Absurditäten und Geschichten Revue passieren, die man eigentlich längst vergessen wollte. Mit scharfem Witz, pointierten Beobachtungen und treffsicherer Satire verwandelt Tretter die Zumutungen der jüngeren Vergangenheit in einen unterhaltsamen Rückblick.

Mathias Tretter, Sa. 12. Dezember, 20 Uhr, Sudhaus Tübingen, sudhaus-tuebingen.de