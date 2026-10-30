Matteo Weber in Lauchheim, 19.11.26

Mit den »Goldberg-Variationen« steht eines der bedeutendsten Werke der Klavierliteratur im Mittelpunkt des Konzertabends mit dem Aalener Pianisten Matteo Weber. Johann Sebastian Bachs barockes Meisterwerk verbindet virtuose Passagen mit intimen Momenten. Die 30 Variationen gelten als Höhepunkt barocker Variationskunst und faszinieren durch ihren außergewöhnlichen Nuancenreichtum. Jede Interpretation eröffnet dabei neue Perspektiven auf das Werk. Auf Schloss Kapfenburg bringt Matteo Weber Bachs Komposition zur Aufführung und stellt ihr zugleich Werke des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart gegenüber.

Matteo Weber, Do. 19. November, 19.30 Uhr, Schloss Kapfenburg, Lauchheim, www.schloss-kapfenburg.de