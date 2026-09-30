Matthias Egersdörfer in Geislingen, 17.10.26

Matthias Egersdörfer nimmt sich Zeit und macht genau daraus sein neues Kabarettprogramm. Während morgens schon Wortlawinen über uns hereinbrechen, setzt der Kabarettist auf Entschleunigung. Egersdörfer bezeichnet sich selbst als langsam: Er schneidet Zwiebeln langsam, denkt langsam und spricht meist gemächlich. Auch sein neues Programm entstand entsprechend Buchstabe für Buchstabe, Satz für Satz. Mit träger Wucht stemmt er sich gegen die Geschwindigkeit des modernen Lebens. Doch von Langeweile keine Spur: Wenn Egersdörfer sich über die Absurditäten des Alltags aufregt, nimmt der Abend plötzlich Fahrt auf.

Matthias Egersdörfer, Sa. 17. Oktober, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com