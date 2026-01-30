Matthias-Jung-Pressefoto-Abenteuer-Pubertät-Teens-©-Matthias-Jung.jpg

Foto: Matthias Jung

Matthias Jung: Mit Witz und Wissen durch die Pubertät, 08.02.26

Wer Teenager zu Hause hat oder selbst einmal Teenager war, kennt hitzige Diskussionen über Schule, aufgeräumte Zimmer oder Haushaltspflichten. WhatsApp ist überlebenswichtig, Hygiene dagegen oft überschätzt – zumindest aus Teenie-Sicht. Loslassen ist angesagt, am liebsten die Kreditkarte. Es hormoniert prächtig, doch Eltern können aufatmen: Matthias Jung kommt zur Hilfe. Er nimmt das Publikum mit auf eine Reise in die Welt der Jugendlichen, erklärt wissenschaftlich fundiert die Denk- und Verhaltensweisen der Teenager und liefert Tipps und Tricks, die Eltern und Erziehungsberechtigte wirklich weiterbringen.

Matthias Jung, So. 8. Februar, 18 Uhr, Arche, Dischingen, kultur-in-der-arche.de

