Matthias Kellner in Ellwangen 13.11.26

Der bayerische Liedermacher und Kabarettist Mathias Kellner präsentiert einen humorvollen Blick auf die kleinen und großen Kuriositäten des Alltags. Mit spitzfindigen Songs nimmt er die bayerische Seele unter die Lupe und erzählt von alltäglichen Belastungen ebenso wie von ungeliebten Freizeitbeschäftigungen. Für besondere Unterhaltung sorgen Kellners bayerische Neuinterpretationen bekannter Rock- und Popklassiker. So wird aus Eric Claptons »Layla« kurzerhand eine »Annamirl«, während »House of the Rising Sun« plötzlich in der Nähe von Straubing liegt. Zwischen Mitsingen, Lachen und Schwelgen zeigt sich Kellner als vielseitiger Entertainer mit eigenem Stil.

Matthias Kellner, Fr. 13. November, 20.30 Uhr, Atelier Kurz, Elllwangen, www.stiftsbund.de