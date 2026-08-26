Matti Klein Soul Trio in Heidenheim, 25.09.26

Kein 4/4-Takt: Das gilt für sämtliche Stücke auf dem aktuellen Album des »Matti Klein Soul Trios«, mit dem die Musiker nach Heidenheim kommen. Ihr Ziel: Hörgewohnheiten aufbrechen und musikalische Blasen zum Platzen bringen. Jazz, Funk, Hip-Hop und Space-Rock verbinden sich zu einem unorthodoxen Sound. Prägend sind Kleins warm klingendes Wurlitzer-E-Piano, ein seltenes Rhodes Bass von 1973 und das expressive Spiel von Lars Dieterich an Saxofon und Bassklarinette. André Seidels rhythmisch flexibles Schlagzeugspiel macht die Mischung komplett. Ungewöhnliche, wilde Taktarten sind das Markenzeichen der Band.

Matti Klein Soul Trio, Fr. 25. September, 20 Uhr, Margarete-Hannsmann-Saal, Heidenheim, www.jazz-heidenheim.de