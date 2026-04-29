Matze Knop, 29.05.26

»Spitzenreiter« heißt das neue Bühnenprogramm von Matze Knop, in dem er gemeinsam mit seinem Pferdebuddy durch den alltäglichen Wahnsinn reitet. Mit gewohnt ironischem Humor nimmt er aktuelle Themen aufs Korn – von Künstlicher Intelligenz bis hin zu überforderten SUV-Fahrern, Dinkel-Trends und Politikern, die sich in ihren eigenen Aussagen verheddern. Auch der Fußball darf nicht fehlen: Ob Champions League, Kreisliga oder VAR-Drama – Matze verwandelt jede Situation in eine Pointe und hat dabei die WM 2026 im Blick. Dazu geht es zurück in die 80er, 90er und 2000er – in eine Zeit voller Walkman, ICQ-Sounds, Teletext und Freibad-Nostalgie.

Matze Knop, Fr. 29. Mai, 20.15 Uhr, Theaterhaus, Stuttgart, c2concerts.de