Maurizio Geri Swingtet in Langenburg

Der Songwriter und Sänger Maurizio Geri kommt direkt aus Italien für eins von nur zwei Konzerten in Deutschland nach Langenburg. Als Autor von den schönsten Songs von Ricardo Tessis »Banditaliana« hat er sich einen Namen gemacht und huldigt nun mit seinem eigenen Swingtet dem Stil des elsässischem Manouche-Großmeisters Django Reinhardt. Das Swingtet kombiniert den Sound der Manouche-Musiker mit Swing und dem Klang italienischer Cantari. Zusammen mit Luca Giovacchini an der Gitarre, dem Klarinettisten Michele Marini, Giacomo Tosti am Akkordeon und dem Jazz- Bassisten Nicola Vernuccio wird italienische Folkmusik neu interpretiert, ohne dass die Wurzeln verleugnet werden. Mediterrane Klänge verbinden sich mit der Improvisationskunst des »Gypsy Swing«.

Sa. 1. April, 20 Uhr,

Philisophenkeller Langenburg,

langenburg.de