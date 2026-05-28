Max Beier im MORITZ Interview

Max Beier jongliert mit Worten wie andere mit Bällen, schlüpft blitzschnell in Rollen, singt, spielt, erzählt – und reißt sein Publikum mit einer Mischung aus Stand-up, Musik, Sprachakrobatik und gesellschaftlicher Satire von den Sitzen. Mit seinem Programm Love & Order kommt er am 12. Juni auch nach Obersulm. Mit MORITZ spricht Max Beier über seine Sicht auf die aktuelle Weltlage, alltägliche Familienprobleme und warum Friedrich Merz nicht sein Kanzler der Herzen ist.

Dein aktuelles Programm heißt ja Love and Order. Woran mangelt es aktuell am meisten, Liebe oder Ordnung?

(lacht) Ich würde sagen, aktuell mangelt es tatsächlich mehr an Liebe als an Ordnung. Wir leben in einer Zeit, in der es umso wichtiger wird, dass man netter zueinander ist und sich etwas Gutes tut. Mit meinem Abend kann ich zumindest einen Teil dazu beitragen – man soll ja bei mir eine sorgenfreie Zeit haben und viel Liebe verbreiten.

Wie sieht es mit der Ordnung aus? Wie bringt man das Chaos der aktuellen Weltlage in Ordnung?

Man kommt ja gar nicht mehr hinterher. Kaum hat man eine Lösung gefunden, ist die nächste Katastrophe nicht weit. Man kann versuchen, sich an dem aktuellen Diskurs zu beteiligen, aber ganz ehrlich? Ich verliere manchmal fast schon den Überblick. Zuletzt beschäftigt hat mich vor allem die Bundeswehrsituation und die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Da stecken viele Ideen drin, die meisten davon unsinnig, albern und vor allem nicht zu Ende gedacht. Die Frage stellt sich natürlich, werde auch ich nochmal eingezogen? Da wäre niemandem ein Gefallen mit getan.

Dein Programm hatte vor drei Jahren Premiere, du bist immer noch damit auf Tour – sind die Themen immer noch die gleichen?

Natürlich nicht. Von meinem Ursprungsprogramm sind vielleicht noch 30 Prozent übrig; das wird immer angepasst. Zum einen will man dem Publikum ja Abwechslung bieten, zum anderen ändern sich die Themen ja ständig. Sonst würde mir auch selbst auf der Bühne irgendwann langweilig werden.

Wie viel Material bieten dir Figuren wie Donald Trump oder Friedrich Merz. Grade letzterer taucht ja häufiger mal in deinem Programm auf.

Man könnte meinen, dieser Haufen macht mir die Arbeit als Satiriker leichter, weil die sich ja in der Realsatire sehr wohl fühlen. Ich könnte also auch einfach aus den Nachrichten vorlesen, ohne mir was dazu auszudenken, das ist absurd genug (lacht). Aber genau das ist das Problem – Satire ist auf der Bühne, die Realität hingegen ist echt und hat echte Konsequenzen. Überlasst mir die Comedy, habt ihr nicht ein Land zu regieren? Friedrich Merz bezeichnet sich ja gerne mal als „Kanzler aller Deutschen“ – also meiner ist er nicht. Ich fände schön, wenn er das zukünftig anpassen könnte: „Kanzler aller Deutschen…minus Max Beier“.

Du bist in deinem Programm nicht nur in der düsteren Weltpolitik unterwegs, du sammelst auch genügend Material aus deinem Privatleben. Was kam da zuletzt bei dir auf?

Ich und meine Partnerin reden aktuell ernsthaft über unsere Pläne, eine Familie zu gründen. Ohne zu viel aus meinem Programm vorwegnehmen zu wollen…daraus ergeben sich eine Menge Fragen, Antworten, Fallstricke, Anekdoten, auch aus meiner eigenen Kindheit in einer enormen Patchwork-Familie.

Inwieweit nutzt du auf der Bühne deine Schauspielausbildung?

Es ist vor allem die Fitness. Ich schlage zwar auf der Bühne keine Saltos, da muss ich den einen oder anderen vielleicht enttäuschen, aber bei mir ist viel Bewegung im Spiel. Da ist es gut, wenn man nicht bereits nach zwei Minuten schlappmacht. Auf der Schauspielschule hatte ich ja auch Tanzunterricht, Kampfunterricht, Fechten…gut, Fechten werde ich auf der Bühne wahrscheinlich auch nicht. Aber dafür auch ein bisschen singen. Das musikalische Element spielt in meiner Show eine wichtige Rolle. Da werden verschiedene Genres bedient und mir persönlich geht in diesen Momenten auf der Bühne besonders das Herz auf, und ich glaube, das überträgt sich auch auf das Publikum.

Hast du generell einen Bezug zu Baden-Württemberg?

Persönlich nicht, aber ganz ehrlich? Es ist mittlerweile mein Lieblingsspielgebiet. (lacht) Ich weiß nicht genau, was bei euch im Wasser ist, aber das ist die Region, in der meine Shows am besten laufen, wo die Stimmung verlässlich super ist. Baden-Württemberg und ich scheinen ein gutes Match zu sein. Ich freu mich also besonders darauf, wieder bei euch aufzuschlagen.

Fr. 12. Juni, 20 Uhr, Kulturhaus Obersulm, www.vhs-unterland.de