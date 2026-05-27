Max Beier in Obersulm, 12.06.26

Max Beier jongliert mit Worten wie andere mit Bällen, schlüpft blitzschnell in Rollen, singt, spielt, erzählt – und reißt sein Publikum mit einer Mischung aus Stand-up, Musik, Sprachakrobatik und gesellschaftlicher Satire von den Sitzen. Ob globale Beziehungskrisen, erotische Stellungskriege oder Koalitionsverhandlungen im Schlafzimmer: Alles landet bei ihm im humorvollen Verhörsaal – »Love & Order.« Ein Abend zwischen Romantik und Rebellion, Kalauer und Kunst, Satire und Slapstick - Mal laut und wild, mal leise und poetisch – aber immer mitreißend. »Love & Order« ist kein gewöhnlicher Kabarettabend. Es ist ein Erlebnis, das Herz und Hirn in Bewegung setzt – und beweist: Wenn Max Beier die Bühne betritt, ist Chaos plötzlich Comedy und Ordnung einfach nur verdammt unterhaltsam.

Fr. 12. Juni, 20 Uhr, Kulturhaus Obersulm, www.vhs-unterland.de