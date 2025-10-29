Max Uthoff: Alles im Wunderland, 15.11.25

Max Uthoff kommt mit seinem Programm »Alles im Wunderland« nach Weikersheim. Worum es gehen wird? Nicht gehen wird es um Studien, die sich mit der durchschnittlichen Aufmerksamkeitsspanne von irgendjemand beschäftigt. Und um Inhalte, die in 2,5 Sekunden erfasst werden können, also Christian Lindner. Worum es tatsächlich geht? Vielleicht um den Tod, Kaninchenlöcher und die Frage, wie wir das alles eigentlich aushalten? Vielleicht aber auch nicht.

Sa. 15. November, 19.30 Uhr, Tauberphilharmonie, Weikersheim, www.tauberphilharmonie.de