Max Uthoff: Alles im Wunderland, 18.09.25

Max Uthoff kommt mit seinem neuen Programm »Alles im Wunderland« nach Ansbach. Worum es in seinem neuen Programm geht? Vielleicht um den Tod, Kaninchenlöcher und die Frage, wie wir das alles eigentlich aushalten? Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht um die Frage, wer nutzloser für diese Gesellschaft ist, der Rechtsanwalt oder die FDP-Wählerin? Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wird der Wahnsinn unserer Zeit wieder wie gewohnt hinterhältig, absurd, linksextrem und albern aufgearbeitet. Vielleicht aber auch nicht.

Do. 18. September, 20 Uhr, Kammerspiele, Ansbach, www.kammerspiele.com