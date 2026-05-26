Maxjoseph, 13.06.26

Die vier Ausnahmemusiker von Maxjoseph erschaffen ein fein verwobenes, dynamisches Klangbild von kammermusikalischer Präzision – getragen von einer Eleganz und Leichtigkeit, die man in der Volksmusik kaum vermuten würde. In ihren Improvisationen blitzen jazzige Elemente auf, während ihr makelloses Zusammenspiel die Tiefe klassischer Ausbildung erkennen lässt. Gleichzeitig spiegeln sich in ihren vielseitigen Klangfarben die Erfahrungen von vier weltoffenen Künstlern wider, die dennoch fest in ihrer Heimat verwurzelt sind. So entsteht eine frische Auseinandersetzung mit Volksmusik, die Raum für neue Ideen schafft. Eigenkomponiert, charmant und beschwingt. Red

Maxjoseph, Sa. 13. Juni, 20 Uhr, Kulturstadl Reimlingen, kulturforum-noerdlingen.de