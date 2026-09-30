Maybebop: Jazz und Pop in Weikersheim, 16.10.26

Maybebop ist immer noch da, reifer an Jahren und unverbrauchter denn je. Rund 25 Jahre nach ihrer Gründung sind sie snazzy und unverbrauchter denn je und unterlaufen genüsslich jede Erwartungshaltung. Maybebop sperrt sich gegen festgefahrene Programmabläufe. Die Setlist setzt sich jeden Abend neu zusammen: Brandneue Songs treffen auf gefeierte Klassiker, Interaktion trifft auf Spontanität, Neugier trifft auf Risikolust.

Fr. 16. Oktober, 19.30 Uhr, Tauberphilharmonie, Weikersheim, tauberphilharmonie.de