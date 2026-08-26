Schwäbischer Hip-Hop, Comedy und jede Menge Lokalkolorit: MC Bruddaal kehrt für gleich zwei Konzerte in die Chapel im Göppinger Stauferpark zurück. Neben der Abendshow steht erstmals auch ein Familien- und Kinderkonzert am Nachmittag auf dem Programm. Gemeinsam mit DJ Toni Disco, d‘r Joe, Körpa Klauz, Tänzerinnen und weiteren Gästen präsentiert der Künstler bekannte Hits sowie neue Songs. Mit humorvollen Texten über Maultaschen, Kehrwoche und den schwäbischen Alltag hat sich MC Bruddaal längst eine treue Fangemeinde erspielt. Nach zwei ausverkauften Auftritten verspricht die Rückkehr erneut ein ebenso unterhaltsames Konzerterlebnis.

MC Bruddaal & friends, Sa. 26. September, 14.30 & 19.30 Uhr, Chapel Krypta, Göppingen, fabrikev.de