Meet Me At The Border in Aalen, 02. bis 04.10.26

Aalen wird zum Treffpunkt für alle, die sich für historische Tattoo-Kunst und alte Kulturen begeistern. »Meet Me At The Border« verbindet historisch inspirierte Tätowierungen, traditionelles Handwerk, Vorträge und Musik zu einem besonderen Gathering am einstigen Rand des Römischen Reiches. Mehr als 20 internationale Tattoo Artists präsentieren Motive mit nordischen, keltischen und slawischen Einflüssen sowie archäologischen Vorlagen. Ergänzend geben Vorträge Einblicke in Geschichte und Archäologie. Auch musikalisch wird es atmosphärisch: Nytt Land, Hindarfjäll, Nemuer, Noiduin und Taranau vertreten die Dark-, Nordic- und Neofolk-Szene.

Meet Me At The Border, Fr. 2. bis So. 4. Oktober, 11 bis 18 Uhr, Köpf Kultur Park Aalen, meetmeattheborder.de