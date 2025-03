Meisterkonzert: Johannes-Passion, 12.04.

Sie gehört zu den berühmtesten und ergreifendsten Vokalwerken der Musikgeschichte: Bachs Johannes-Passion fasst die Geschichte von Jesu Leiden und Tod kongenial in ihrer Größe und Emotion in Töne. Zum zweiten Mal in der Saison 2024/2025 arbeiten das VOKALWERK der OH! und die Cappella Aquileia – Orchester der OH! – unter der Leitung von Marcus Bosch mit dem Jungen Kammerchor Ostwürttemberg zusammen, um ein großes chorsinfonisches Meisterwerk zur Aufführung zu bringen. Das 1724 uraufgeführte Werk ist die älteste Passionsmusik Bachs.

Sa. 12. April, 20 Uhr, Festspielhaus Heidenheim, opernfestspiele.de