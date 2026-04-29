Meisterkonzert »Schubert zum Zweiten«, 16.05.26

Schubert zum Letzten – zumindest in der Konzertsaison 2025/2026. Erneut stehen zwei Ouvertüren auf dem Programm, diesmal in D-Dur und in C-Dur. Und auch eine weitere orchestrierte Klaviersonate erklingt: Eduardo Browne Salinas hat für die Cappella Aquileia die a-Moll-Sonate D 845 instrumentiert. Umringt von Schuberts Musik erklingt zudem eines der berühmtesten Klavierkonzerte des Repertoires: Edvard Griegs a-Moll-Konzert wurde durch Schumanns Konzert in derselben Tonart inspiriert, das Grieg gespielt von Clara Schumann gehört hatte. Elf Jahre später wurde es uraufgeführt. Solist in Heidenheim ist der 1987 in Neustadt an der Weinstraße geborene Joseph Moog.

Meisterkonzert »Schubert zum Zweiten«, Sa. 16. Mai, 19.30 Uhr, Festspielhaus Congress Centrum Heidenheim, opernfestspiele.de