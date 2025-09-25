Meisterpianist Peter John Vettese auf Schloss Kapfenburg, 10.10.25

Peter John Vettese ist ein Ausnahmemusiker: Pianist, Rockorganist, Songwriter, Arrangeur und Produzent. Er war maßgeblich an den Werken von Jethro Tull beteiligt, arrangierte Annie Lennox’ Grammy-gekröntes »Walking on Broken Glass« und erfüllte sich mit der Zusammenarbeit mit Paul McCartney einen lang gehegten Traum. Im Laufe seiner Karriere arbeitete der Brite mit zahlreichen Größen der Musikszene zusammen, darunter Zucchero, die Bee Gees, Cher, Foreigner, Simple Minds, Dido, Gary Barlow und Mel C. Auf Schloss Kapfenburg präsentiert Vettese Höhepunkte seiner Karriere am Klavier und zeigt dabei auch seine Improvisationskunst. Zusätzlich gibt er spannende Einblicke in sein vielseitiges Leben. Die Veranstaltung findet auf Englisch statt, wobei alle Besucher vor Ort eine Übersetzungs-App nutzen können, um das Konzert in deutscher Sprache live zu verfolgen.

Peter John Vettese, 10. Oktober, 20 Uhr, Schloss Kapfenburg, Lauchheim, www.schloss-kapfenburg.de