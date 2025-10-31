Jung-Musiker interpretieren Meisterwerke, 3.11.25

Seit über 50 Jahren begeistert das Landesjugendorchester Baden-Württemberg mit beeindruckender Spielfreude, kraftvollen Interpretationen und musikalischem Können auf höchstem Niveau. In dem Auswahlorchester spielen die talentiertesten jungen Musikerinnen des Landes im Alter zwischen 13 und 20 Jahren. Zweimal jährlich treffen sie sich aus ganz Baden-Württemberg zu intensiven Probenphasen, um gemeinsam mit renommierten Dirigenten, Dozentien und Solisten große Werke der sinfonischen Orchesterliteratur zu erarbeiten. Beim Konzert in Aalen präsentiert das Ensemble ein Programm mit zwei sehr unterschiedlichen Werken: Mozarts Konzert für Flöte, Harfe und Orchester KV 297, dargeboten von denv Solistinnen Elena La-Deur (Flöte) und Amerie Schlösser (Harfe), sowie Anton Bruckners Sinfonie Nr. 4, die vom Komponisten selbst als »Romantische« bezeichnet wurde.

Landesjugendorchester Baden-Württemberg, Mo. 3. November, 20 Uhr, Stadthalle Aalen, www.event-aalen.de