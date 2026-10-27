Melanie Haupt in Göppingen, 08.11.26

Melanie Haupt verbindet politisches Kabarett mit der Leichtigkeit des Swing. Die Schauspielerin, Sängerin und Kabarettistin, vielen als Bühnenpartnerin von Bodo Wartke bekannt, widmet sich in ihrem Programm den gesellschaftlichen und politischen Themen der Gegenwart mit einem musikalischen Augenzwinkern. Für Haupt ist das Theater weit mehr als ein Aufführungsort: Es ist ein Raum für Geschichten, Begegnungen und gemeinsames Nachdenken. Diese Tradition verbindet sie mit der Kraft der Swing-Musik, die für gute Laune und Bewegung steht. Heraus kommt ein Programm, das politische Beobachtungen mit musikalischer Leichtigkeit verbindet.

Melanie Haupt, So. 8. November, 17 Uhr, Odeon, Göppingen, www.odeon-goeppingen.de