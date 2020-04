Melt Festival

Das Festival ohne Grenzen

Auf dem Melt Festival eröffnet sich den Besuchern eine neue Welt, abseits von jeglichem Grenzdenken. Sei es die Weltoffenheit der Crowd, oder die Diversität, die in allen Aspekten des Festivals ersichtlich wird – in dem einzigartigen Setting von Ferropolis feiert man gemeinsam ohne Vorurteile durch das Wochenende. Zwischen wunderschönen Seestränden und gewaltigen Eisengiganten versammeln sich nämlich jedes Jahr alle Musik-Connaisseure und Trendsetter aus der Lifestyle- und Fashionszene, die in grenzenloser Kreativität verschmelzen.

Auch Genregrenzen existieren beim Melt nicht: der Sound auf den Stages wandert von den härtesten Techno-Sets, über soulige Saxophon-Samples sowie grungige Gitarrenriffs bis hin zu wummernden 808s und Punchlines. Dieses Jahr sind unter anderem Chralie XCX, Burna Boy, FKA Twigs und Michael Kiwanuka am Start.

Melt Festival, Fr. 17. bis So. 19. Juli,

Ferropolis bei Gräfenhainichen, www.meltfestival.de