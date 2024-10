Menschen, Tiere, Sensationen beim Reutlinger Weihnachtscircus

Die Zeit zwischen Weihnachten und Heilige Drei Könige gilt als die schönste Zeit des Jahres. Das gilt vor allem für die Achalmstadt, denn dort sorgt bereits zum 21. Mal die bunte Show des Reutlinger Weihnachtscircus bei Kindern und Erwachsenen für glänzende Augen, große Spannung und ungläubiges Staunen. Am 20. Dezember beginnt der Reutlinger Weihnachtscircus. Mehr als zwei Wochen lang sind Lachen und Staunen im Zirkuszelt angesagt, wenn Familie Sperlich zahlreiche preisgekrönte Artisten, faszinierende Tiernummern, wilde Tänzer und fabelhafte Akrobaten in die Manege bringt. Als besonderes Highlight in diesem Jahr können sich die Zuschauer auf den »Elefantenflüsterer« Elvis Errani freuen. Dieses Jahr sind seine asiatischen Elefantendamen Mala, Baby und Yumba zum ersten Mal in Reutlingen zu erleben. Elvis Errani schafft es, seine indischen Elefanten nur mit Stimme und Gestik, zu dirigieren. Aber natürlich gibt es noch viel mehr zu erleben. Unter anderem mit am Start ist das Duo Reflection. Es kreiert ein atemberaubendes Luftschaubild in Schwindel erregender Höhe. In ebendieser ist auch die Truppe Hametov aus Usbekistan zu Hause. Das Trio sorgt für ordentlich Nervenkitzel auf dem Hochseil. Ebenso energiegeladen aber deutlich schneller rasen gleich sechs Hell Riders aus Kolumbien auf ihren Motorrädern durch die gerade einmal fünf Metergroßen Stahlkugel in der Manege. Durch das knapp 2,5-stündige Programm führt Timo Marc die Zuschauer. Mit seiner Ausstrahlung, seinem Charme und seinem komödiantischen Talent, überträgt der Berufsmagier seine Begeisterung auf das Publikum. Für die musikalischen Highlights an diesem Abend ist Sandy Müller verantwortlich. Egal ob fetziger Jazz oder emotionale Pop-Ballade – sie zieht das Publikum charmant in ihren Bann. Zum 21. Reutlinger Weihnachtscircus wurde also die »Creme de la Creme« aus Varieté und Circuswelt engagiert. So ist ein Programm der absoluten Superlative entstanden.

Reutlinger Weihnachtscircus

Do. 20. Dezember bis Mo. 6. Januar,

täglich 15 Uhr und 19 Uhr,

Stadion an der Kreuzeiche, Reutlingen,

reutlinger-weihnachtscircus.de