Mercedes-Benz Konzertsommer, 05.07.-08.07.

Vom 5. bis 7. Juli verwandelt sich das sonst als Parkdeck genutzte Gelände vor dem Mercedes-Benz Museum wieder in eine angesagte Festival-Location. Den Auftakt auf der großen Open-Air-Festivalbühne machen Savas & Sido (5. Juli) – mit Curse im Vorprogramm, einer weiteren Größe des Hip-Hop. Es folgen Clueso (6. Juli) und Kontra K. (7. Juli). Am 8. Juli endet der Konzertsommer mit einem großen Kinder- und Familientag mit vielen Attraktionen und kostenlosem Eintritt. Mit dabei sind beispielsweise „Äffle und Pferdle“ und das VfB-Maskottchen „Fritzle“. Für Action sorgen das Tigerenten-Rodeo aus dem bekannten „Tigerenten Club“, die Kinderfahrschule „Mobile Kids“ oder das Stuttgarter Improvisationstheater „Kanonenfutter“. Im Atrium können an diesem Tag die Auftritte von dem Illusionisten Alexander Straub, der Kunstradfahrerin Viola Brand und den Walking-Piano-Shows von „Mister Piano“ bestaunt werden und in der Open Air Bühne findet ein Cars & Coffee-Talk, moderiert von Ellen Lohr, statt. Motorsportbegeisterte Gamer haben die Möglichkeit sich von 9 bis 14 Uhr für den letzten Platz im Finale des „Museums Special“ der internationalen „Mercedes-AMG Motorsport eRacing Competition“ zu qualifizieren. Dieses findet am 8. Juli um 17:30 Uhr statt. Der schnellste Fahrer des „Museums Special“ wird zum eRacing-Finale am Hockenheimring im Oktober eingeladen.

Außerdem gibt es die Chance, das Museum einmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, nämlich bei Führungen mit Blick hinter die Kulissen. Und wer am 8. Juli nicht mit dem eigenen Auto oder der Stadtbahn zum Museum kommen möchte, kann zwischen 11 und 19 Uhr vom Schlossplatz aus stilecht mit einem historischen Omnibus anreisen.

Tickets für den Mercedes-Benz Konzertsommer sind unter www.konzertsommer.com sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Ticket-Inhaber erhalten in der Zeit vom 5. bis 8. Juli 2018 freien Eintritt ins Museum, vor und nach dem Konzertsommer 25 Prozent Rabatt auf den Eintrittspreis.