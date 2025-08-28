Metal vom Feinsten beim Ultima Ratio Fest, 28.09.25

Im Jahr 2025 findet erneut das Ultima Ratio Fest statt. Das Festival überzeugt auch diesmal mit einem abwechslungsreichen Line-up, angeführt von Dark Tranquillity, einer der bedeutendsten Bands im Melodic Death Metal. Mit über 30 Jahren Bandgeschichte und ihrem dreizehnten Studioalbum »Endtime Signals« verspricht die Tour ein besonderes Erlebnis zu werden. Ergänzt wird das Programm durch die schwedischen Progressive Metaller Soen, die deutschen Modern Folk-Metaller Equilibrium sowie die färöische Progressive Metal Band Iotunn.

Expand Foto: Jessica Rösch Equilibrium

Dark Tranquillity, Vorreiter des Melodic Death Metal, präsentieren mit »Endtime Signals« düstere und emotionale Songs. Die Band, bekannt für Klassiker wie »The Gallery« und das Grammy-nominierte »Moment«, verarbeitet Themen wie Chaos, Verzweiflung und Verlust. Das Album enthält Beiträge der verstorbenen ehemaligen Mitglieder Fredrik Johansson und Niklas Sundin. Die neuen Bandmitglieder Joakim Strandberg Nilsson am Schlagzeug und Christian Jansson am Bass bringen frischen Wind in den Sound. Keyboarder Martin Brändström beschreibt das Werk als Mischung aus Melancholie und Wut. Die zwölf Songs bieten eine breite Palette von Aggression bis hin zu balladesken, filmischen Klangwelten. »Endtime Signals« spiegelt die düstere Stimmung der Zeit wider. Sänger Mikael Stanne bezeichnet das Album als kathartisch, entstanden aus Schmerz, Verlust und den Erfahrungen der Pandemie.

Soen, 2004 gegründet und offiziell seit 2010 aktiv, vereint Musiker wie den ehemaligen Opeth-Schlagzeuger Martin Lopez und Sänger Joel Ekelöf. Ihre tiefgründige Musik setzt sich mit gesellschaftlichen und persönlichen Themen auseinander, ohne belehrend zu wirken. Mit Alben wie »Cognitive« und »Imperial« haben sie sich eine treue Fangemeinde aufgebaut. Ihr aktuelles Album »Memorial« aus dem Jahr 2023 zeigt erneut ihre musikalische Kreativität und Tiefe.

Ultima Ratio Fest 2025, Mo. 28. September, 18.30 Uhr, LKA Longhorn, Stuttgart, www.stuttgart-live.de