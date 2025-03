Mexikanische Lichtbringerin des Latin-Jazz, 24.04.

Lucía ist eine 23-jährige Sängerin aus Veracruz, Mexiko, deren einzigartige künstlerische Vision die Lücken zwischen Jazz, Latin und Popmusik schließt. Sie begann ihre musikalische Karriere im Alter von zwei Jahren, als sie in der Jarocho-Band »Son de Madera« des Sohnes ihrer Eltern sang und tanzte. Sie begann im Alter von 13 Jahren an der Universidad Veracruzana Gesang zu studieren. Im Jahr 2022 nahm sie als erste Künstlerin aus Mexiko am Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition teil, den sie gewann. Lucía hat bereits mit mehreren weltbekannten Künstlern und Musikern zusammengearbeitet, darunter Natalia Lafourcade, Aloe Blacc, La Santa Cecilia, Quetzal, Son de Madera, Alex Mercado und dem National Jazz Orchestra of Mexico. Sie ist auf Bühnen und Festivals auf der ganzen Welt aufgetreten. Ihr erstes Album ist Anfang des Jahres erschienen. Jetzt kann sich auch das deutsche Publikum von ihrer unglaublichen Qualität überzeugen.

Lucía, Do. 24. April, 20.30 Uhr, Bix Jazzclub, Stuttgart, bix-stuttgart.de