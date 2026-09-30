Michael Altinger, 17.10.26

Passauer Scharfrichterbeil, Bayerischer Kabarettpreis und eine große Fangemeinde: Michael Altinger zählt zur ersten Riege des deutschen Kabaretts. In seinem neuen Programm er mit scharfem Witz und gewohnt bissiger Gesellschaftskritik die Gegenwart ins Visier. Zwischen Yoga mit alkoholfreiem Bier, Eisbaden und Sauerteigbrot stellt Altinger die Frage, ob wir tatsächlich aus der Geschichte gelernt haben. Denn die Welt scheint nach alten Mustern zu verlangen: Verbrenner, Hochstapler und überholte Wahrheiten in neuen Medien. Und wer kann uns davor bewahren? Altingers Antwort ist so absurd wie treffend: Testosteron – das Problem und zugleich die Lösung.

Michael Altinger, Sa. 17. Oktober, 20 Uhr, Odeon, Göppingen, www.odeon-goeppingen.de