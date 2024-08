Michael Jackson Tribute: Live & Legendär! - am 28. September in Freiberg

Die legendäre Musik von Michael Jackson und den Jackson Five wird mit einer spektakulären Bühnenshow zum Leben erweckt. Michael Jacksons Hits sind längst zu Kult-Songs geworden und werden weltweit immer noch in jeder Diskothek gespielt. Doch nichts kann die Energie und das Talent des King of Pop so gut einfangen wie eine Live-Show. Diese zweistündige Show wird von einer großartigen Band, talentierten Tänzerinnen und einem herausragenden Solisten, Sascha Pazdera, präsentiert. Sascha Pazdera, der als der beste deutsche Live-Tribute Michael Jackson Interpret gilt, wurde vielfach ausgezeichnet. Die Choreographie der Show wurde von La Velle Smith Jr. entwickelt, dem Choreograph und Tänzer für einige der berühmtesten Musikvideos von Michael Jackson, darunter »Thriller« und »Ghost«. Die außergewöhnliche Show lässt die Besucher in die Welt der Legende eintauchen!

Michael Jackson, Sa. 28. September, 20 Uhr, Prisma, Freiberg,

