Michael Krebs in Öhringen

In mühevoller Kleinarbeit haben wir Menschen in vielen Millionen Jahren ein krasses Gehirn entwickelt, das zu hoch komplexem Denken fähig ist. Und was machen wir damit? Geräte erfinden, die uns das Denken abnehmen. Damit wir endlich Zeit haben für die wichtigen Fragen: Bestellen oder liefern lassen? Sofalandschaft oder Chill-out-Area? Um all das soll es an diesem Abend natürlich nicht gehen. Viel zu deprimierend! Stattdessen singt Michael Krebs fluffige Lieder über Krisen, True Crime und Verzweiflung. Das ist li-la-lustiger.

Michael Krebs, Do. 16. März, 19.30 Uhr, Kultura, Öhringen,

www.kultura-oehringen.de