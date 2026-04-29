Michael Krebs: Klavier, Kabarett und Kontrollverlust, 01.05.26

Michael Krebs spielt krachend schöne Piano-Songs mit Texten auf die Zwölf und feiert in seinen Liveshows den kalkulierten Kontrollverlust. Eigentlich hätte er lieber einen »richtigen« Beruf erlernt, doch die unheilbare Sucht nach Musik und Rock’n’Roll machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Während seines Lehramts- und Jazzklavierstudiums brachte er diese unermüdlich auf die Bühne – bis er schließlich mit zahlreichen Kabarett-, Kleinkunst- und Musikpreisen ausgezeichnet wurde. Der begnadete Songschreiber liebt den direkten Draht zum Publikum und die Improvisation. In dem unsicheren Raum zwischen Geistesblitz und Peinlichkeit entfaltet er seine größte Stärke.

Michael Krebs, Fr. 1. Mai, 19 Uhr, Teinacher Kulturbühne, Ellwangen, ellwangen2026.de