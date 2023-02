Michael Schütz in Aalen

Michael Schütz

Die Klänge der Orgel werden meist mit Chorälen und Kirchmusik verbunden, Michael Schütz interpretiert moderne Songs auf dem sakralen Instrument. Ob Filmmusik wie zum Beispiel aus Harry Potter oder die Klassiker der Rock und Popgeschichte, Michael Schütz zeigt wie spannend der Kontrast des Instruments zu moderner Musik ist. Der Organist hat Kirchenmusik in Esslingen studiert und ist seit 2010 Kantor an der Trinitatiskirche in Berlin , wo er auch Popularmusik an der Universität der Künste lehrt.

Michael Schütz spielt Rock, Pop und Filmmusik auf der Orgel, 31. März, 20 Uhr, Kulturbahnhof Aalen.