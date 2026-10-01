Michael Schütz in Lauffen am Neckar (10.10.26)

Wenn man an Orgelmusik denkt, kommt einem zuerst Johann Sebastian Bach in den Sinn. Der Berliner Kirchenmusiker Michael Schütz beschreitet jedoch neue Pfade: Er präsentiert Pop, Rock und Filmmusik auf der Orgel in der Lauffener Regiswindiskirche. »Dancing Queen« und »We Are The Champions« laden zum Mitsingen ein, »Imagine« verweist auf die Hoffnung des menschlichen Daseins, und die magische Atmosphäre von Harry Potter oder James Bond lässt Helden wieder auferstehen. Deep Purple, Sting, Piraten der Karibik: Epochale Klassiker auf der Orgel. Das Programm ist geeignet für Jung und Alt, Orgelfreunde und Kulturbegeisterte, Christen und kirchenferne Menschen.

Sa. 10. Oktober, 19 Uhr, Regiswindiskirche Lauffen a.N.

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