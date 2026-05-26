Michael Schütze Trio, Sa. 13.06.26

Brahms’ Horntrio op. 40 zählt zu den klangschönsten Kammermusikwerken des 19. Jahrhunderts und besticht durch die seltene Besetzung von Horn, Violine und Klavier. Der Solohornist Robert Langbein interpretiert das Werk gemeinsam mit Jörg Faßmann an der Violine und Michael Schütze am Klavier. Ergänzt wird das Programm durch Mozarts Trio in B-Dur sowie Schumanns »Adagio und Allegro«. Robert Langbein ist seit 2005 Solohornist der Sächsischen Staatskapelle Dresden und international tätig. Jörg Faßmann gehört dem Orchester seit 1987 an und ist Professor in Dresden. Michael Schütze, ebenfalls Professor, ist ein vielseitiger Pianist mit internationaler Konzerterfahrung.

Michael Schütze Trio, Sa. 13. Juni, 20 Uhr, Schloss Donzdorf, www.donzdorf.de