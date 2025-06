Michael Schulte beehrt Aalen, 12.07.25

Michael Schulte blickt zurück auf sechs erfolgreiche Studioalben, acht Top-10-Radiosingles in Folge, weit über eine Milliarde Streams seiner Songs und Videos sowie Millionen begeisterter Fans, die ihm auf Headlinertouren, Festivals und mitreißenden Auftritten wie beim Eurovision Song Contest in Lissabon, bei dem er 2018 den sensationellen 4. Platz belegte, zujubelten. Der erfolgreiche Singer-Songwriter steht nun mit seinem siebten Studioalbum in den Startlöchern: »Remember Me« heißt die LP, für die sich Michael Schulte zur Inspiration viel Zeit genommen hat, um in Ruhe zu reflektieren: Über alles, was er in seiner mehr als zehnjährigen Karriere erlebt hat, die Ankunft seiner Kinder – der Musiker ist stolzer Vater zweier Söhne - und seine Familie als Rückzugsort zum Krafttanken. Live darf man sich auf eine absolut aufregende Show freuen.

Michael Schulte, Sa. 12. Juli, 20 Uhr, Alpen Bike Academy, Aalen, www.aalen-kultur.de