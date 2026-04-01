Michael Schulte bringt Giengen zum Strahlen

Die Atmosphäre bei Outdoor-Konzerten mit Michael Schulte ist unschlagbar, Tourneen und der Kontakt mit den Fans sind ihm wichtig. Am 18. Juni steht er auf der Open-Air-Bühne am Kirchplatz in Giengen und findet hier einen seiner Songs auf besondere Weise wieder: »In ‚Beautiful reason‘ beschreibe ich eine Liebe, die auf Dauer trägt. So eine Art Liebe ist auch euer Open Air – eine Liebeserklärung an eure Stadt, 2026 schon im vierten Jahr! Diesmal steh‘ ich bei euch auf der Bühne. Gemeinsam unterstützen wir Giengen, mit eurem Benefizkonzert für eure Geschäfte und Restaurants, für euer Miteinander«, so der Künstler.

Michael Schulte, Do. 18. Juni, 19.30 Uhr, Kirchplatz, Giengen, www.giengen.de/openair