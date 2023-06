Theater in Untergruppenbach - Michel aus Lönneberga

Michel aus Lönneberga

Der blonde „Lausejunge aus dem Dorf in Schweden“ treibt seinen Unfug. Mit seinen Streichen hält Michel seinen Vater Anton und alle Dorfbewohner aus „Lönneberga“ auf Trab. Da will er die Suppenschüssel auslecken und schon steckt sein Kopf fest. Der Magd Lina möchte er mit ihren Zahnschmerzen helfen und doch geht alles erdenkliche schief. Seinem Vater möchte er mit Blutklößen eine Freude machen und doch endet es in einem ohrenbetäubenden Geschrei. „Micheeeeel“ schallt es wieder über den Hof und Michel rennt und rennt und rennt, bis sein Vater ihn mal wieder in den Tischlerschuppen sperren muss.

Theater, Sa. 8., So. 9., Sa. 15., So. 16., Fr. 21., Sa. 22., So. 23., Fr. 28., Sa. 29., So. 30. Juli, 10:30 Uhr bzw 15 Uhr, Burg Stettenfels Untergruppenbach