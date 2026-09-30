Michl Müller in Eberbach (6.12.26)

Kabarettist und Comedian Michl Müller tanzt den »Limbo of Life«. Wie stellte einst der römische Politiker, Schriftsteller und Philosoph Cicero fest: »Keinem Nüchternen wird es einfallen zu tanzen, es sei denn, er wäre verrückt.« Mehr als 2000 Jahre später wird diese Aussage nun erstmals widerlegt. Durch Michl Müller, Kabarettist, Comedian, Unterfranke und Fastnachts-Philosoph. Mal schelmisch-witzig, mal schenkelklopfend laut, direkt und derb, dann wieder mit sanfteren und nachdenklicheren Tönen, bewegt sich Michl Müller gekonnt humorvoll durch die Höhen und Niederungen des Alltags. Hingehen, anschauen, mitlachen.

So. 6. Dezember, 19 Uhr, Stadthalle Eberbach, Agentur Festival ­Reiner Endlich, Fon: 06266-638