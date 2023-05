Mike and the Mechanic beehren Stuttgart

Die erste Tour von Mike and the Mechanics seit 2019 verspricht verlockend »All the hits & a drop of Genesis«. Die 1985 von Mike Rutherford als Nebenprojekt zu Genesis gegründete Band erzielte in den 80er und 90er Jahren riesige kommerzielle Erfolge, erreichte weltweit Platz eins und verkaufte über zehn Millionen Alben. Nach dem plötzlichen Tod von Gründungsmitglied Paul Youngs im Jahr 2000 löste sie sich auf. 2011 fing Mike wieder an, Songs zu schreiben und Mike and the Mechanics veröffentlichten das Album »The Road« und begannen wieder zu touren. Über viele Jahrzehnte und Mitgliedswechsel hinweg prägt in erster Linie Mike Rutherfords Musikverständnis Sound und Songs. Mike and The Mechanics verstehen sich stets als erwachsene Band im weiten Bereich zwischen Pop und Rock.

Mike and the Mechanics, Di. 6. Juni, Liederhalle, Stuttgart

www.musiccircus.de

verlost 1x2 Tickets, www.moritz.de/verlosungen