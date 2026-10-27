Milano in Stuttgart, 03.11.26

1998 in Paris geboren, lebt der Rapper Milano seit 2018 in Berlin. Seine musikalischen Wurzeln reichen bis in die Kindheit zurück: Bereits früh lernte er Saxofon und Klavier, mit zehn Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für Rap und begann, eigene Texte zu schreiben. In Deutschland fand Milano schließlich seinen ganz eigenen musikalischen Ausdruck. Mit einem Mix aus französischem Rap, deutschen Texten und eingängigen Melodien entwickelte er einen unverwechselbaren Stil. Über soziale Medien wurde er bekannt und erreichte mit seinen ersten Singles ein Millionenpublikum. Heute verbindet er in seinen Songs persönliche Geschichten mit Emotion, Energie und kultureller Vielfalt.

Milano, Di. 3. November, 20 Uhr, Porsche Arena, Stuttgart, www.musiccircus.de