Miles Pitwell nostalgische Zaubershow, 18.10.25

Sein Name klingt wie eine Hauptfigur aus einem Broadway-Musical, seine Ausstrahlung erinnert an einen Charakter aus einem Jules-Verne-Roman. Mit seinen 1,95 Metern Körpergröße ist Miles Pitwell ein »sanfter Riese«: freundlich, aufmerksam und liebevoll. Als »verrückter Professor« entführt er das Publikum in eine nostalgische Zauberwelt. Verschnörkelte Tische, stimmungsvolles Licht und sein elegantes Auftreten lassen die Zuschauer in vergangene Zeiten eintauchen. Doch statt klassischer Kartentricks zeigt der mehrfach preisgekrönte Künstler vor allem selbst entwickelte Wunder und verblüffende Illusionen. In seiner 90-minütigen Show schlüpft Pitwell in gleich zwei verschiedene Rollen, inspiriert von der Geschichte von Jekyll und Hyde. Mystisch, theatralisch und mit einem Hauch von Grusel – vor allem aber eines: magisch! alh

Miles Pitwell, Sa. 18. Oktober, 20 Uhr, Sudhaus, Tübingen, www.sudhaus-tuebingen.de